Можно упасть в обморок: что нельзя делать на утро после празднования

На утро после обильного празднования нельзя опохмеляться и ходить в баню, много кофе тоже не стоит пить. Об этом сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри.

«Опохмеляться новой дозой спиртного нельзя, это продлевает интоксикацию и перегружает поджелудочную железу. Пить утром много кофе тоже не стоит, этот напиток лишь усилит обезвоживание и тахикардию», — рассказал Альмасри.

Кроме того, стоит воздержаться от походов в сауну или баню при похмелье, из-за этого есть большой риск упасть в обморок из-за аритмии.

Врач добавил, что нельзя пить аспирин вместе со спиртным или сразу после, так как есть большой риск спровоцировать желудочное кровотечение. Кроме того, нельзя игнорировать рвоту с примесью крови, рези в животе, внезапное пожелтение кожи — это повод для экстренного обращения к врачу. Альмасри отмечает, что привести себя в чувство после разгульного праздника поможет обильное питье и сон.

