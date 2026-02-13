Можно умереть: пульмонолог объяснил опасность апноэ во сне

Врач: храп может привести к тяжелым осложнениям и смерти

Врач-пульмонолог «Клиники Фомина» Яна Исаева рассказала, что синдром обструктивного апноэ сна вызывает остановки дыхания ночью и может привести к тяжелым осложнениям и смерти, сообщает «Вечерняя Москва» .

Синдром обструктивного апноэ сна — это состояние, при котором во сне периодически останавливается дыхание. Частым признаком заболевания становится храп.

«Человек засыпает, мышцы расслабляются, дыхательные пути на уровне глотки спадаются и перекрывают поступление воздуха. Возникает дефицит кислорода, сатурация может снижаться до 50–60 процентов при норме 95 и выше, и организм экстренно запускает дыхание», — рассказала Исаева.

По словам врача, при длительном течении апноэ развиваются осложнения, прежде всего со стороны сердечно-сосудистой системы.

Специалист отметила, что во сне люди могут умирать и из-за кардиологических проблем, например аритмии. При этом храп нередко остается без внимания.

«Смерть от храпа возможна, но крайне редко, потому что мозг обычно вовремя пробуждает. Чаще люди постепенно получают осложнения и умирают уже от них», — пояснила пульмонолог.

При регулярном храпе Исаева рекомендовала обратиться к пульмонологу или сомнологу. По ее словам, своевременная диагностика помогает исключить апноэ и предотвратить опасные последствия.

