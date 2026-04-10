Можно сойти с ума и потолстеть: чем опасен сон в одной кровати с любимым

Совместный сон таит скрытые угрозы. Несовпадение терморегуляции приводит к тому, что одному партнеру жарко, а другому холодно, из-за чего разрушается самая важная фаза глубокого физического восстановления. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

Также непроизвольные мышечные вздрагивания или частые перевороты соседа провоцируют десятки микропробуждений за ночь.

«Мозг этого не запоминает, но полностью лишается отдыха. Хроническая фрагментация сна из-за несовпадения биоритмов истощает нервную систему, повышает базовый уровень кортизола и напрямую ведет к набору лишнего веса и сердечно-сосудистым патологиям», — сказал Лавров.

Раздельный сон часто оказывается самым эффективным физиологическим решением для сохранения здоровья обоих партнеров.

