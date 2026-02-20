Можно ли измерить счастье и причем здесь здоровье? Отвечает психотерапевт

Для медицины счастье — не абстрактная категория, а фактор, связанный с риском болезней и продолжительностью жизни. Люди, которые устойчиво оценивают свою жизнь как удовлетворительную, реже курят, чаще занимаются физической активностью, лучше соблюдают рекомендации врачей. У них ниже уровень хронического стресса, а значит, меньше риск гипертонии, инфаркта, депрессии, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Идея Всемирного дня счастья может звучать наивно, но за ней стоит вполне серьезный научный и социальный интерес. Ежегодные отчеты о счастье анализируют, как жители разных стран оценивают свою жизнь, и пытаются связать эти оценки с реальными показателями: уровнем дохода, продолжительностью жизни, поддержкой со стороны общества, свободой выбора, уровнем коррупции. По данным глобальных опросов, около 70% людей в мире описывают себя как «скорее счастливых», но показатели ниже, чем в начале 2010‑х годов, что связывают с экономической и политической нестабильностью.

«Конечно, причина и следствие здесь переплетены: здоровому человеку проще чувствовать себя счастливым. Но исследования показывают, что и сознательная работа над благополучием — благодарность, осмысленная социальная активность, развитие навыков саморегуляции — способна снижать уровень тревоги и улучшать качество жизни даже при наличии хронических заболеваний», — рассказала Крашкина.

День счастья — напоминание о том, что забота о себе не ограничивается анализами и таблетками. Это и про качество отношений, ощущение смысла в работе, возможность отдыхать, заниматься тем, что приносит радость. Врач не может «назначить счастье по рецепту», но может спрашивать пациента не только о боли, но и о том, что поддерживает его, какие ресурсы есть в его жизни.

«А каждый из нас может задать себе вопрос: что в моей повседневности дает мне ощущение удовлетворения, и как сделать этого чуть больше, не дожидаясь идеальных обстоятельств», — заключила психотерапевт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.