Может заразить причинные места: в мясе из Индии нашли опасную заразу

сегодня в 16:10

В мясе из Индии нашли кишечную палочку, которая поражает мочевыводящие пути

В мясе парнокопытных из Индии, которое в том числе можно найти на прилавках российских магазинов, обнаружили кишечную палочку-мутанта. Она не восприимчива к антибиотикам и поражает мочевыводящие пути, сообщает Mash .

Бактерия попадает в уретру двумя путями: либо когда человек страдает от тошноты и диареи, либо когда мутировавшая еscherichia coli уже распространилась по его организму.

Американские ученые заявили, что вследствие употребления зараженного индийского мяса уже скончалось 237 тыс. человек в Европе. Больше всего летальных случаев зафиксировано среди женщин из-за специфики строения мочевыводящих путей.

Причиной таких огромных жертв стала антисанитария на индийских производствах, откуда мясо попадает на прилавки по всему миру.