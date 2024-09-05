Может заразить причинные места: в мясе из Индии нашли опасную заразу
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В мясе парнокопытных из Индии, которое в том числе можно найти на прилавках российских магазинов, обнаружили кишечную палочку-мутанта. Она не восприимчива к антибиотикам и поражает мочевыводящие пути, сообщает Mash.
Бактерия попадает в уретру двумя путями: либо когда человек страдает от тошноты и диареи, либо когда мутировавшая еscherichia coli уже распространилась по его организму.
Американские ученые заявили, что вследствие употребления зараженного индийского мяса уже скончалось 237 тыс. человек в Европе. Больше всего летальных случаев зафиксировано среди женщин из-за специфики строения мочевыводящих путей.
Причиной таких огромных жертв стала антисанитария на индийских производствах, откуда мясо попадает на прилавки по всему миру.