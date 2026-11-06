Более 1,1 млн детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры

Профилактические медицинские осмотры с начала года прошли более 1,1 млн детей в Московской области — на 21 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Профилактические осмотры помогают оценить состояние детей, определить группу здоровья и выявить заболевания на ранней стадии. При обнаружении патологий ребенка направляют на углубленную диагностику.

«Чтобы родителям было удобнее, профилактические осмотры детей проводятся как в медицинских, так и образовательных организациях. С начала года в регионе осмотры прошли более 1,1 млн детей, что на 21 тыс. превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Состав врачей зависит от возраста ребенка. В осмотре могут участвовать педиатр, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог, уролог-андролог, стоматолог, эндокринолог и психиатр.

Результаты осмотра в течение 45 дней загружают в электронную медицинскую карту ребенка. Родители могут ознакомиться с заключением в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.