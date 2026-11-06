Фото - © Страница в Инстаграм* @adelveigel/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Кто такая Адель Вейгель, которую обсуждает весь интернет: путь от реалити-шоу до семьи с Литвиным

Участница «Холостяка», певица, основательница бренда косметики и жена скандального блогера Михаила Литвина. За пять лет Адель Вейгель превратилась из полуфиналистки реалити-шоу в одну из самых обсуждаемых блогеров рунета, а в октябре объявила, что ждет первенца. В материале РИАМО — о том, что известно о Вейгель и почему она так популярна.

Адель Вейгель: биография, детство и начало карьеры

Фото - © Страница в Инстаграм* @adelveigel/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Адель Вейгель родилась 12 мая 2000 года в Котласе Архангельской области. Родители — Эдуард и Ольга Вейгель. Школу будущая звезда окончила в родном городе, это школа № 18. Детство девушки нельзя было назвать безоблачным: родители развелись, а через пару лет мама познакомилась с мужчиной по имени Алексей, и у них родилась дочь Софа, младшая сестра Адель.

Самостоятельно зарабатывать Адель начала рано: помимо учебы она решила устроиться на работу, и первой должностью стала работа аниматором.

Как Адель Вейгель стала известной: участие в шоу «Холостяк» и карьера

Фото - © Страница в Инстаграм* @adelveigel/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В 2021 году Адель стала участницей 8-го сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ, где главным героем был рэпер Тимати. Ее называли одной из фавориток и полуфиналисткой, но проект она покинула сама: поняла, что ничего не чувствует к артисту.

Один из запоминающихся моментов шоу: Адель прочитала для Тимати стихотворение. Позже в интервью Алене Жигаловой, известной как «Алена, блин», она рассказала, зачем ей был нужен проект и что она получила от участия, а заодно описала мужчину своей мечты. Про свои чувства к Тимати она сказала, что любовью это точно не назовешь, но добавила: «Он мне нравится, это факт».

После «Холостяка» слава не угасла. Сегодня Вейгель называют моделью, диджеем, блогером и певицей, а также основательницей бренда косметики «Вей».

Музыкой она занимается под псевдонимом VEIGEL, и у нее миллионная аудитория в соцсетях.

Осенью 2026 года Адель снова оказалась на экране: она участвовала в шоу «Титаны» и в шестом выпуске сообщила, что прекращает участие по рекомендации врачей. https://esports.ru/striming/news/litvin-i-adel-stanut-roditelyami/

Почему Адель Вейгель стала популярной: блог, музыка и собственный бренд косметики

Фото - © Страница в Инстаграм* @adelveigel/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Причин несколько, и первая связана с «Холостяком». Зрителям запомнилась героиня, которая смело задавала неудобные вопросы Тимати. На фоне более сдержанных участниц такой характер работал на узнаваемость.

Вторая причина — союз с Михаилом Литвиным. Он выходец из Южно-Сахалинска, построивший карьеру на пранках и эпатаже, и вместе они стали одной из самых обсуждаемых пар рунета. Их общие сюжеты, от свадьбы до беременности, регулярно попадают в новостную повестку.

Третья причина — масштаб. Свадьбу пары оценивали в 100 миллионов рублей. Такие цифры сами по себе становятся инфоповодом, и этого хватает, чтобы о паре говорили далеко за пределами их подписчиков.

Наконец, Адель не прячет неудобные подробности. О токсикозе и больнице она написала в личном блоге без глянца: «токсикоз не обошел меня стороной , мне было плохо буквально каждую секунду , я не могла есть ничего, вообще ничего. я не могла дышать потому что любой запах, даже запах кислорода меня вводил в тошноту».

Муж Адель Вейгель — Михаил Литвин: история отношений и свадьба

Фото - © Страница в Инстаграм* @adelveigel/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Роман Адель и Михаила Литвина начался в 2022 году. В марте того же года пара попала в аварию, и Адель написала подписчикам: «Господи, спасибо, что мы живыми остались». Уже в июне блогеры заявили, что весь их роман был пиаром. Тем не менее отношения продолжились, и в феврале 2024 года Литвин сделал возлюбленной предложение.

В декабре 2024 года Вейгель рассказала об угрозах, которые получила после того, как поддержала жениха. Литвин в октябре был арестован на 13 суток за драку на футбольном матче. Сама Адель поступок блогера правильным не считала, но, по ее мнению, он не заслуживал такой жестокой реакции.

Свадьбу сыграли в июле 2025 года. По данным The Blueprint, торжество прошло 22 июля в неоклассической усадьбе на берегу Истринского водохранилища, а образ невесты придумали ее давние стилисты Илья и Никита Хованские: платье с вырезом-сердцем, жакет с крыльями и шорты в духе исподнего XVIII века. Сама Адель не скрывала масштабов праздника: «Это не секрет, свадьба выходит очень дорогой».

В остальном праздник описывают так: невеста выбрала платье с юбкой на заниженной талии и корсетом с декольте, жених приехал в классическом костюме с бабочкой, а для второй части вечера Адель переоделась в микрошорты и корсет с ангельскими крыльями. Ведущим был Дмитрий Нагиев, Адель исполнила для мужа лирическую песню, а Литвин подарил ей Lamborghini Urus.

После свадьбы Адель тепло отзывалась о семейной жизни, а в июне 2026 года призналась, что брак пошел им только на пользу.

Беременность Адель Вейгель: когда блогеры ждут первенца

Фото - © Страница в Инстаграм* @adelveigel/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

18 октября 2026 года Вейгель и Литвин сообщили, что впервые станут родителями. По словам Адель, о беременности она узнала семь месяцев назад. Подписчикам пара показала фото со снимком УЗИ и подписала: «Малыш, ты даже еще не в курсе, че у тебя за родители!» Поздравить будущих родителей поспешили Дима Масленников, избранница Тимати Валя Иванова и Дмитрий Тарасов.

Выяснилось, что Адель проходила испытания в «Титанах», уже будучи беременной, но не подозревала об этом: тошноту и недомогание она связывала с напряженным графиком. Скрывать положение как можно дольше хотела, но из-за работы это становилось все сложнее. Позже блогер рассказала о первом триместре: она похудела на пять килограммов и попала в больницу под капельницы.

Пара показала и реакцию Литвина на новость: на видео он берет в руки цифровой тест и признается, что не понимает значений, а Адель заверяет его, что он все понял правильно.

Малыш должен появиться на свет ближе к Новому году.