Штангистка из Подмосковья Варвара Кузьминова завоевала бронзу чемпионата мира

Варвара Кузьминова из Московской области выиграла бронзу в рывке на чемпионате мира по тяжелой атлетике в китайском Нинбо. Турнир проходит с 27 октября по 8 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Варвара Кузьминова, представляющая СШОР по летним видам спорта в поселке Зеленый Богородского округа, завоевала бронзу в весовой категории до 77 кг. В рывке она подняла 115 кг и повторила рекорд России.

В толчке спортсменка заняла шестое место с результатом 138 кг. По сумме двоеборья Кузьминова стала пятой, подняв 253 кг и установив рекорд России.

«Впечатления положительные. Волнение, конечно, присутствовало. Когда я пришла в зал, все волнения ушли. Будем также усердно тренироваться, чтобы все больше и больше поднимать», — сказала Варвара Кузьминова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Чемпионат мира проходит в Нинбо с 27 октября по 8 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальной символикой.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.