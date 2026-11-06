Подарил ношеные носки: девушка показала поздравление с днем рождения от парня
Россиянка по имени Анна рассказала в социальных сетях о необычном и разочаровывающем поздравлении с днем рождения, которое устроил ей бывший молодой человек. Видео она нашла спустя некоторое время после расставания.
По словам девушки, курьезный случай произошел ориентировочно в 2024 году. Во время съемки именинница старалась сохранять невозмутимость, однако после выключения камеры едва сдерживала слезы от обиды.
Выяснилось, что в качестве презента экс-возлюбленный преподнес ей пару носков. Их он ранее без спроса забрал у нее же и успел изрядно заносить.
Также парень подарил карту памяти. Оказалось, что она не совместима с моделью смартфона девушки.
Именинница призналась, что материальная ценность поздравления не имела для нее решающего значения. Однако подобный жест сильно огорчил ее.
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