Может вызывать гипоксию: врач перечислил опасные последствия храпа у ребенка

Качественный сон — одно из важнейших условий полноценного роста и развития ребенка. И многие родители даже не подозревают, что одним из наиболее частых нарушений сна у детей является храп, который может указывать на серьезные проблемы со здоровьем у ребенка. О причинах его появления и возможных последствиях сообщил РИАМО детский оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.

По словам специалиста, самой распространенной причиной храпа у детей является увеличение аденоидов или небных миндалин. Также он может развиваться на фоне заболеваний полости носа и глотки — аллергического или вазомоторного ринита, искривления перегородки, а также после перенесенных инфекций.

«Лечением таких состояний занимается врач-оториноларинголог. Однако причины храпа не всегда ограничиваются проблемами ЛОР-органов. Иногда требуется помощь других специалистов: ортодонта — при нарушениях прикуса, эндокринолога — при лишнем весе, а при врожденных аномалиях лица („волчья пасть“) — челюстно-лицевого хирурга», — пояснил Алиев.

По словам врача, длительный храп нельзя считать безобидным явлением. Он может вызывать ночную гипоксию — состояние, при котором ткани и органы, в том числе мозг, испытывают нехватку кислорода. Это приводит к быстрой утомляемости, дневной сонливости, снижению концентрации внимания, ухудшению успеваемости, а в некоторых случаях возможно развитие энуреза.

Самое опасное осложнение — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), при котором дыхание ребенка периодически останавливается на несколько секунд, а затем следует резкий вдох.

«Во время таких эпизодов происходит кислородное голодание мозга, повышается нагрузка на сердце, что может иметь отдаленные последствия для здоровья», — подчеркнул специалист.

Алиев отметил, что лечить храп самостоятельно недопустимо — только врач может определить его причину и подобрать подходящую терапию. В зависимости от диагноза лечение может быть консервативным, хирургическим или комбинированным. Если требуется хирургическое лечение, чаще всего выполняются малотравматичные операции — эндоскопическая аденотомия или тонзиллотомия, которые позволяют восстановить нормальное дыхание во сне.

«Главное — не откладывать обращение к врачу. Чем раньше выявлена причина храпа, тем проще лечение и меньше риск осложнений. Полноценный сон — это не просто отдых, а важная составляющая здоровья и развития ребенка», — резюмировал Алиев.

