Может ли глаз лопнуть от крика, кашля или плача? Отвечает офтальмолог

После крика, сильного кашля или плача люди иногда замечают ярко-красное пятно на белке глаза. Оно может занимать большой участок и выглядит драматично, поэтому кажется, что глаз повредился. Что чаще всего стоит за таким симптомом, как он проходит и когда нужна оценка врача, рассказала РИАМО специалист офтальмологического центра «Зрение» Ксения Городнянская.

Что это за пятно и почему оно появляется

Чаще всего это субконъюнктивальное кровоизлияние (лопнул мелкий сосуд под конъюнктивой, тонкой прозрачной пленкой на поверхности глаза). Такое пятно выглядит пугающе, но обычно не влияет на зрение и не дает выделений.

«Провоцирует его резкое напряжение. При натуживании кратко повышается давление в грудной клетке и венах головы, меняется венозный отток, и поверхностный сосуд может разорваться. Это бывает после кашля, чихания, рвоты, сильного плача, подъема тяжестей, то есть после действия с эффектом Вальсальвы (короткое резкое натуживание). Сам глаз при этом не лопается, повреждается именно небольшой сосуд на поверхности», — рассказала Городнянская.

Как это проходит и чем отличается от воспаления

В типичном варианте пятно безболезненное: нет выраженной рези, сильной светобоязни и тумана перед глазами, зрение не падает. Кровь рассасывается сама, пятно меняет оттенок и обычно исчезает за 1–3 недели. Если есть ощущение раздражения или сухости, можно использовать искусственную слезу (увлажняющие капли).

«При воспалении чаще появляются зуд или резь, чувство песка, выделения, слипание ресниц, более разлитая краснота», — подчеркнула специалист.

Отдельно врач отмечала фоновые факторы, которые чаще всплывают в таких историях: повышенное давление, прием препаратов, влияющих на свертываемость крови, ломкость сосудов. Усталость, недосып, алкоголь и сухость глаз не обязаны напрямую вызывать пятно, но часто идут рядом: человек сильнее трет глаза, носит линзы дольше, чем нужно, и поверхность глаза реагирует заметнее.

Что делать в первые часы и когда нужен врач

Безопасная тактика простая: глаз не тереть, оценить самочувствие и вспомнить, была ли травма или попадание в глаз. Если вы носите линзы, в этот день лучше перейти на очки. Если нет понятной причины, врач советует хотя бы один раз измерить давление, особенно если эпизоды повторяются.

«Не стоит капать сосудосуживающие капли от красноты, прогревать глаз или промывать чем попало. Особенно небезопасны домашние растворы и вода из-под крана», — предостерегла офтальмолог.

Срочно обращаться к врачу надо, если есть боль, выраженная светобоязнь, ухудшение зрения, двоение, заметный туман, нарастающий отек, если была травма или общее ухудшение самочувствия с сильной головной болью. Поводом для осмотра также будут частые повторения эпизодов или отсутствие заметного улучшения примерно за две недели.

Когда стресс действительно становится риском для зрения

От крика или кашля глаз в буквальном смысле не лопается. Опасные состояния связаны с другими механизмами: травмой, химическим ожогом, кровью в передней камере после удара (гифема, кровь перед радужкой), острой глаукомой или тяжелым кератитом (воспаление роговицы). Обычно это сопровождается болью, светобоязнью и снижением зрения. В таких случаях нужна срочная помощь.

«Переутомление и нервное напряжение могут проявляться со стороны глаз: появляется сухость, ощущение песка, резь, временная трудность фокусировки (спазм аккомодации). Но действительно опасная зона начинается там, где на фоне стресса хуже контролируются давление и сахар, а сосудистые проблемы обостряются», — объяснила Городнянская.

Если пятна, вспышки или эпизоды затуманивания повторяются, врач обычно рекомендует искать причину: измерить давление, обсудить препараты, влияющие на свертываемость, оценить сахар при наличии факторов риска и пройти базовый осмотр.

«Из бытового важно убрать привычку тереть глаза, наладить режим контактных линз, не спать в линзах, не использовать капли от красноты как косметику. При сухости лучше выбирать искусственную слезу и нормализовать воздух дома», — заключила она.

