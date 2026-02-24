Может «догнать» через несколько суток: чем опасен удар льдиной с крыши

Даже если после падения снега или льда с крыши человек чувствует себя удовлетворительно, это не означает отсутствия опасных последствий, сообщила невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Еще одна проблема связана с микроскопическими повреждениями нервных клеток. Удар, даже не вызвавший потери сознания или других неприятных симптомов, способен привести к разрывам тончайших отростков нейронов, по которым проходят нервные импульсы. Со временем это сказывается на памяти, работоспособности и возможности удерживать фокус внимания», — сказала Демьяновская.

По ее словам, в научной литературе это состояние все чаще связывают с развитием хронической посттравматической энцефалопатии, которая может дать о себе знать лишь спустя годы.

«Кроме того, небольшой удар способен приводить к смещению головного мозга в черепной коробке и спровоцировать отсроченный отек мозгового вещества. Симптомы могут нарастать на 2–3 сутки после травмы. После любой, даже самой незначительной травмы головы, лучшим решением станет визит к врачу», — подчеркнула невролог.

