Зуд, жжение, капельницы: модель засунула в рот тарантула и сразу поплатилась

Ради эффектных кадров на фотосессии девушка решилась засунуть в рот тарантула. После этого ее жизнь превратилась в кошмар из-за ужасной аллергии и сыпи, которые появились на лице.

О своей беде модель Алтынай рассказала в социальных сетях. Она сделала красивый макияж и отправилась на съемки с тарантулами. Пауки были у нее на голове и одежде.

В какой-то момент она решила, что запихнуть тарантула в рот — отличная идея для эффектного кадра. Один из присутствующих просил девушку не делать этого, но ее было не остановить. Паук побывал во рту у модели несколько раз и даже завис на губе, ухватившись лапой.

Лицо стало щипать, чесаться и краснеть сразу после съемки. Пострадавшей вызвали скорую, врачи заявили, что у нее сильная аллергическая реакция на волоски или маленькие когти тарантула. Девушка проходит лечение уже третьи сутки, ей ставят капельницы и делают уколы.

«Я не жалею! Зато контент сделала!» — призналась фотомодель.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.