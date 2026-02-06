Мозг меняется навсегда: как смартфон превращает людей в тревожных психов

Смартфоны оказывают влияние на психическое здоровье человека. Систематические обзоры показывают: чрезмерное использование смартфона устойчиво связано с ухудшением сна, ростом тревоги и депрессии, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Под „проблемным“ или „зависимым“ использованием понимают не просто много часов экрана, а потерю контроля: человек постоянно проверяет телефон, не может отложить его даже во время общения или перед сном, испытывает тревогу без доступа к устройству», — сказала Крашкина.

Исследования влияния смартфона

Она добавила, что обзор 2021 года описывает типичную картину: избыточное использование смартфона ассоциировано с депрессией, тревогой, ОКР‑симптомами, СДВГ, проблемами с регуляцией эмоций, импульсивностью, снижением когнитивного контроля. На уровне тела это проявляется нарушениями сна, болями, мигренями, снижением физической активности и изменениями в сером веществе мозга, похожими на те, что находят при других поведенческих зависимостях.

По словам врача, отдельно изучают использование телефона перед сном. Исследование 2025 года показало: чем дольше человек сидит в смартфоне в постели, тем выше вероятность и выраженность тревожных симптомов. Механизм двойной: синий свет экрана подавляет выработку мелатонина и активирует симпатическую нервную систему, ухудшая качество сна, а содержание (новости, соцсети, сравнение себя с «идеальными» картинками) усиливает тревогу и раздражительность.

«Для людей с уже существующими проблемами избыточного интернет‑использования эффект еще сильнее», — предупредила психотерапевт.

Как уточнила собеседница, свежий мета‑анализ показал, что проблемное использование смартфона статистически значимо связано с плохим качеством сна, депрессией и тревогой, причем чем выше уровень зависимости, тем выше риск этих состояний. Еще одна работа 2025 года подчеркивает: у людей с выраженной зависимостью от смартфона значительно чаще встречаются анедония, ощущение бессмысленности, снижение жизненной удовлетворенности.

Как соблюдать разумный баланс

По слова Крашкиной, с позиций доказательной медицины разумный баланс выглядит так:

— Снизить избыточные страхи насчет излучения, но соблюдать простые меры предосторожности (гарнитура, не держать телефон у головы часами, не спать на нем).

— Гораздо серьезнее отнестись к психической и поведенческой стороне (убрать телефон из кровати и ввести правило «без экрана» хотя бы за 60–90 минут до сна, ограничить бессмысленный скроллинг и отключить часть пуш‑уведомлений, отдавать приоритет живому общению и занятиям офлайн, при ощущении потери контроля, ухудшении сна, настроения и концентрации — рассматривать это как повод для консультации со специалистом, а не как «просто привычку»).

«В этом смысле день отказа от мобильного — удачный повод не бояться телефона как „источника лучей“, а честно посмотреть, кто в паре „человек–смартфон“ сейчас главный. И, при необходимости, чуть сместить баланс в пользу человека», — заключила доктор.

6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона. В этот день людям предлагают задуматься о том, что им дает мобильная связь, и чего она их лишает, какую пользу приносит обществу и какой вред может наносить здоровью, если не физическому, так психическому.

