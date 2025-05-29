Мособлдума направит обращение правительству РФ касаемо проведения абортов

«Нами подготовлен проект обращения, которым мы предлагаем внести изменения в порядок оказания медицинской помощи в частных медорганизациях. Чтобы проводить искусственное прерывание беременности можно было только в условиях стационара, где есть все необходимое оборудование, где женщина будет под постоянным наблюдением врачей, где ей в экстренном случае окажут помощь», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что за последние 7 лет количество искусственных прерываний беременности в государственных клиниках снизилось в 2 раза. При этом в Подмосковье лицензии на аборты имеют более 220 частных медорганизаций. За 6 лет число абортов в них, наоборот, выросло в 3,7 раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области займутся модернизацией первичного звена системы здравоохранения.

«Мы сейчас в кулуарах говорили. Я говорю, Татьяна Алексеевна (Голикова — ред.), у нас госпиталь такой, госпиталь сякой, современный. Она говорит: „А что у тебя с первичным звеном, что у тебя с отдаленными клиниками?“. Это справедливый вопрос», — сказал Воробьев.