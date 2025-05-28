Воробьев: в Подмосковье модернизируют первичное звено системы здравоохранения

В среду на площадке Дома правительства Московской области проходит форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». В его рамках состоялась пленарная сессия «Медицина здорового долголетия: „рецепты“ от специалистов и общества».

«Мы сейчас в кулуарах говорили. Я говорю, Татьяна Алексеевна (Голикова, зампред правительства РФ — ред.), у нас госпиталь такой, госпиталь сякой, современный. Она говорит: „А что у тебя с первичным звеном, что у тебя с отдаленными клиниками?“. Это справедливый вопрос», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в Подмосковье медучреждения стараются модернизировать, уделять внимание капитальному ремонту и изменению технологий.