Москвичи смогут узнать о состоянии родных в реанимации через СМС-сообщения

Москвичи с помощью нового сервиса смогут узнать о самочувствии находящегося в реанимации члена семьи. Горожане будут получать СМС-сообщения с информацией о состоянии пациента и ключевыми показателями, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Накануне проект был запущен в пилотном режиме в реанимационных отделениях Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». В будущем власти Москвы планируют внедрить систему во все реанимационные отделения городских клиник.

«Все прекрасно понимают, как сильно родственники переживают за своих близких, когда те попадают в реанимацию. Как правило, у таких пациентов практически никогда не бывает возможности связаться с близкими и сообщить о своем самочувствии», — сказала Ракова на ПМЭФ-2024.

Чтобы узнать о самочувствии близких, родственники обрывают телефоны в кол-центрах, дежурят в палатах и ловят в коридорах лечащих врачей. Новый сервис запущен в пилотном режиме сразу в 8 реанимационных отделениях «Коммунарки».

СМС-сообщения будут приходить ежедневно. С их помощью члены семьи смогут узнать о важных параметрах состояния здоровья больного. Речь идет о таких показателях, как давление, сатурация, температура, пульс и дыхание.

Ранее Ракова заявила, что благодаря объединению московских стационаров за последние 8 лет удалось достичь более чем 30-кратного увеличения операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте.