Вице-мэр Ракова сообщила об увеличении тромбоэкстракций в более чем 30 раз в Москве

Заммэра Ракова: в более чем 30 раз увеличились операций по удалению тромбов

За последние 8 лет получилось достичь более чем 30-кратного увеличения операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте благодаря объединению московских стационаров в сеть. Таких операций было проведено почти 2 тыс. в 2023 году, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, значительное внимание уделяется профилактике и лечению пациентов с сосудистыми катастрофами. В 2013 году была создана инфарктная сеть для круглосуточной помощи москвичам с любыми сердечно-сосудистыми патологиями, а в 2017 году на ее базе создали инсультную. С тех пор она постоянно растет и прогрессирует.

Благодаря объединению стационаров у медиков в распоряжении есть вся необходимая информация в режиме реального времени. Это обеспечивает сокращение времени между поступлением пациента в стационар и началом лечения.

Такой подход очень эффективен. Количество выполненных тромбоэстракций удалось увеличить более чем в 30 раз, по сравнению с 2016 годом. В 2023 году столичные врачи выполнили почти 2 тыс. подобных операций.

Ракова добавила, что на сегодняшний день проведение экстренной операции пациентам с инсультом начинают уже спустя 40 минут после прибытия бригады скорой помощи в стационар в абсолютном большинстве случаев.

Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В каждой из больниц работает штат профессиональных врачей, которые используют современное высокотехнологичное оборудование — компьютерные томографы, ангиографы, магнитно-резонансные томографы, эндоскопическое оборудование и системы ультразвуковой диагностики. Точность проводимой диагностики заметно повышается.

Столица обеспечивает основными бесплатными лекарствами три группы москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, независимо от наличия льготного статуса.

В отделении реанимации больницы проводится ранняя реабилитация пациента после перенесенного инсульта. Она существует для восстановления его физического и психологического состояния. Реабилитация продолжается в неврологическом отделении, реабилитационных отделениях больницы или специализированных центрах, а затем амбулаторно.

Для профилактики потенциальных повторных инсультов и контроля состояния пациентов после перенесенных заболеваний, в московских больницах существует программа по проактивному динамическому диспансерному наблюдению.