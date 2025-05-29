Московский психолог назвала неожиданный способ побороть стресс

Визуализируйте обстановку, в которой вам спокойно и комфортно, а также шум дождя, пение птиц, вкус клубники – это поможет побороть повышенную тревожность, заявила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«Визуализация — это создание внутренних образов в сознании человека с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных и осязательных ощущений. Воображение открывает человеку доступ к мощным подсознательным резервам психики. Чтобы использовать образы для снятия повышенной тревожности, специально фиксируйте в памяти обстановку или состояние, в которых вы чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно — это ваши ресурсные ситуации», – рассказала Игонина.

Она добавила, что, когда вам требуется успокоиться, представляйте их, а еще облака, лес, морские волны, «услышьте» шум дождя, пение птиц или любимую музыку, почувствуйте тепло солнечных лучей, брызги воды или вкус клубники.

«Одна из основных базовых потребностей человека — безопасность. За тревожностью часто стоит страх ее потерять, утратить стабильность и ясность. Чтобы этого избежать, очень важно вовремя «заземляться» — этому поможет наличие прочных опор. Это может быть семья, чувство долга, любовь к жизни, увлечения. Цените и берегите то, что у вас есть сейчас: само по себе понимание этого — огромный неотъемлемый ресурс», – отметила специалист.

Игонина также посоветовала для эффективного снижения тревожности использовать дыхательные техники.