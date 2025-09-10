Московский онколог озвучил симптомы редкой формы рака полости рта

После обращения к стоматологу с проблемой шатающихся зубов 63-летний пациент столкнулся с неожиданным диагнозом. Несмотря на удаление больных зубов и проведенное лечение, на десне образовалась необычная темная опухоль. Онколог Сергей Иванов из расположенного в Москве Скандинавского Центра Здоровья рассказал РИАМО, что у мужчины была редкая форма рака, и объяснил, как ее обнаружить.

По словам Иванова, ситуация первоначально была расценена как обычный гранулирующий периодонтит. Однако вместо ожидаемого улучшения состояние пациента ухудшалось. Ключевой особенностью образовавшейся опухоли стала ее гладкая поверхность без кровоточивости, это характерно для злокачественных новообразований, а не для воспалительных процессов. Долгое время проблема выглядела как стандартное стоматологическое осложнение, что затруднило своевременную диагностику.

Редкий случай: как врач обнаружил меланому во рту пациента

Онколог рассказал, как выявил крайне необычный случай онкологии — меланому полости рта. Диагноз был поставлен после того, как специалист заметил, что образование продолжало увеличиваться, несмотря на проводимое лечение.

Для подтверждения диагноза врач взял соскоб с подозрительного участка. Цитологическое исследование подтвердило наличие меланомы — злокачественной опухоли, которая в данной локализации встречается исключительно редко.

Особую сложность представляет то, что симптомы такой меланомы легко спутать с обычными стоматологическими проблемами. В данном случае опухоль длительное время маскировалась под воспаление, что затрудняло постановку правильного диагноза.

Онколог подчеркнул, что настораживающим признаком является отсутствие улучшений при стандартном лечении и усиление симптомов. Именно эти факторы в конечном итоге помогли распознать редкое злокачественное заболевание.

В каких случаях нужна консультация онколога

Изменение цвета слизистой, увеличение припухлости и проблемы с заживлением после обычного лечения — важные сигналы для обращения к специалисту. Если стандартная терапия не дает результатов, врач может направить пациента на гистологическое или цитологическое обследование и рекомендовать консультацию у онколога.