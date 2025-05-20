Московский медицинский техноцентр открылся в столице

сегодня в 17:23

Московский медицинский техноцентр в Даниловском районе столицы открыл свои двери после комплексной реконструкции. На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС .

Собянин отметил, что столица обладает огромными медицинскими мощностями. Все оборудование требует ежедневного внимания, эксплуатации, ремонта.

От степени готовности медицинской техники зависит качество оказания помощи жителям столицы. Поэтому потребовалось создать структуры, которые бы занимались обслуживанием медицинских мощностей.

По словам Собянина, специалисты создали Московский медицинский техноцентр, реконструировав под него здание Гормедтехники. Учреждение оснащено всем необходимым оборудованием и кадрами с высшим образованием.

Реконструкция завершилась в мае текущего года. В результате шестиэтажное здание площадью 13,7 тыс. кв. м почти полностью перестроили и модернизировали.

В задачи центра входит ремонт, демонтаж, перемещение и утилизация медицинского оборудования. За два прошедших года специалисты восстановили работоспособность более 24 тыс. единиц медтехники.

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