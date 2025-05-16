Ефимов: корпусу № 10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик

В рамках согласованного проекта реставрации Морозовской детской больницы корпусу № 10 вернут первоначальный вид. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реставрацию проведут в рамках комплексной модернизации Морозовской детской больницы. Специалисты отреставрируют элементы архитектурного оформления фасадов корпуса № 10, в том числе карниз, лепнину и фигурные козырьки крылец. Также запланированы работы и на кровле здания. В самом здании приведут в порядок лестницы, воссоздадут по сохранившимся аналогам дверные и оконные заполнения, приведут в порядок латунные детали», — отметил Ефимов.

Проектная документация включает работы, необходимые для адаптации здания начала ХХ века к современным нормам эксплуатации без изменения его внешнего облика.

По словам председателя комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, согласно проекту, в здании укрепят своды Монье и установят дополнительные разгружающие балки. Частично заменят конструкции полов.

«Кроме того, на здании поменяют две наружные пожарные лестницы, а также стальное кровельное ограждение и наружный водосток», — добавил Щербаков.

Для удобства посетителей помещения оснастят современными материалами с учетом доступности для маломобильных групп. В частности, установят облегченный металлический пандус и травмобезопасные ограждения из нержавеющей стали.

Морозовская больница была основана в 1900 году и сегодня остается одним из старейших и крупнейших медицинских учреждений России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что внутри здания отреставрируют кирпичную кладку стен и восстановят полы из керамической метлахской плитки. В соответствии с поручением градоначальника ежегодно в столице должны реставрировать не менее 150 объектов культурного наследия.