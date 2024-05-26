Молодую маму парализовало после анестезии в краснодарском роддоме

За ошибку врачей девушка пыталась отсудить 15 млн рублей, но суд постановил выплатить только 3 млн.

Чумакова в 2021 году приехала из Горячего Ключа рожать в 4-й роддом Краснодара. Тогда девушке было 19. По словам молодой мамы, медики уговорили сделать эпидуральную анестезию, хотя никаких объективных показаний для этого не было.

Во время прокола появилась гематома, которая сдавила спинной мозг. Из-за этой девушки частично парализовало. После родов у Чумаковой поднялась температура, отказали ноги и некоторые органы. Ухаживать и кормить дочь девушка долгое время не могла.

У дочери молодой мамы позже диагностировали ДЦП, у девочки деформированы тазобедренный сустав и кости черепа.

Спустя три года девушка до сих пор не может нормально ходить и сильно хромает. Сейчас она готовит апелляцию и пытается отсудить большую сумму, чтобы оплатить восстановление себе и ребенку.