Модель назвала маленькие привычки, которые продлят красоту и молодость

Красоту и молодость невозможно сохранить с помощью чудо-таблетки, привлекательность — это рутина и каждодневная работа над собой. Есть привычки, которые помогут отсрочить старение, сообщила РИАМО модель, основатель женского клуба «Винтаж» Ольга Дмитриева.

«У меня как у модели часто спрашивают: какие маски или уколы красоты позволяют мне сохранить привлекательность и молодость кожи. Каждый раз я повторяю, что чудес не бывает. И для продления молодости необходимо сделать уход своей ежедневной рутиной», — отметила эксперт.

Правильное умывание и увлажнение кожи

Одним из главных секретов модель назвала правильное умывание. По ее словам, недостаточно просто смывать макияж. Умывание должно быть средством перезагрузки кожи: утром ее необходимо очищать от ночных выделений и готовить к длинному дню, вечером — удалять макияж и загрязнения, используя гидрофильное масло или мицеллярную воду, а затем — мягкий гель или пенку. Также кожу надо увлажнять, даже если она жирная.

«Многие обладатели жирной кожи совершают ошибку. Они уверены: раз кожа блестит от избытка себума, то и увлажнять ее не нужно. Наоборот, обезвоженная кожа компенсирует недостаток влаги еще более активным выделением кожного сала. Увлажняющий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой — верные союзники любого типа кожи», — объяснила модель.

Водный режим и питание

Вода необходима всему организму, в том числе и коже. Если человек пьет мало жидкости, кожа становится сухой, теряет упругость и быстро стареет. Модель отметила, что всегда начинает утро со стакана воды натощак, а в течение дня старается выпивать не менее 1,5 л воды.

Кожа не может быть здоровой и красивой и без рационального питания. Дмитриева — противник диет. Она советует составлять сбалансированный рацион, максимально насыщая его необходимыми коже элементами: витаминами A, C, E, омегой-3, цинком, коллагеном.

«В рационе должно быть максимум овощей, а также рыба, нежирное мясо, зелень и орехи. От сахара необходимо отказаться. Он разрушает коллаген, что делает кожу дряблой и тусклой», — заявила она.

Крема с SPF и здоровый сон

Постоянное использование крема с SPF — еще одна полезная привычка. Известно, что фотостарение — главная причина потеря привлекательности. Поэтому защита от UF-лучей необходима круглый год, даже в пасмурную погоду, так как солнечные лучи способны пробивать через облака и тучи.

Также стоит прилагать все усилия для борьбы со стрессом и достаточно спать, не менее 8 часов за ночь. Она объяснила необходимость следовать этим правилам тем, что стресс запускает воспаление, нарушает гормональный фон и ухудшает состояние кожи, а ночной сон помогает коже восстанавливаться.

«Микроуход и полезные привычки — это не про быстрый результат. Это как зарядка по утрам: сначала не видно эффекта, а через месяц вы не узнаете себя в зеркале. Важно делать все постоянно: утром и вечером, каждый день, с любовью к себе. Это и есть секрет сияющей кожи, молодости и привлекательности», — заключила эксперт.