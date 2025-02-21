Минздрав: заболеваемость метапневмовирусом в РФ низкая

В России зафиксировано мало случаев заболеваемости метапневмовирусом, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает пресс-служба ведомства.

За семь недель 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составила только 0,3%. Это в 9 раз ниже по сравнению с этим же периодом в 2023 году.

При этом «отличились» вирусы гриппа. Их доля поднялась до 17,3%, что выше на 3,6% по сравнению с 6-й неделей 2025 года.

Чуланов напомнил о мерах профилактики ОРВИ. Он посоветовал тщательнее мыть руки с мылом, проветривать помещения.

Эксперт рассказал, что в случае появления симптомов болезни нужно носить медицинские маски, а также следует обратиться к врачу.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по метапневмовирусу в РФ стабильная. Отдельные вспышки инфекции обусловлены сезонной заболеваемостью.