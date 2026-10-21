Минздрав сообщил об избытке соли и сахара в рационе россиян

Россияне потребляют вчетверо больше сахара и в 2,5 раза больше соли, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает Общественное Телевидение России .

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что до 50% россиян ежедневно едят кондитерские изделия. Овощи входят в ежедневный рацион 60% граждан: показатель растет, но министр считает его недостаточным.

«Приведу аналогию: когда мы делаем глоток слишком горячего чая, мы сразу обжигаемся и чувствуем опасность, а с солью и сахаром мы можем годами потреблять лишнее без явных сигналов. Давление может расти постепенно, увеличивая риск инфарктов, инсультов и болезней почек», — заявила нутрициолог, эндокринолог Наталья Петрова.

По словам специалиста, лишний вес тоже накапливается медленно. Отсутствие дискомфорта не означает отсутствия вреда. Нехватку овощей она связала не только с ценами, но и с привычкой выбирать удобные готовые перекусы.

Петрова посоветовала реже покупать колбасы, копчености, соленые закуски и готовые блюда. Сладкий йогурт можно заменить натуральным с ягодами. Надпись «без добавленного сахара» не гарантирует отсутствия сахаров. В рацион стоит регулярно включать овощи, фрукты и другие источники клетчатки.

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