Отругала на линейке: завуча обвинили в буллинге школьницы из-за цвета волос

Завуча одной из краснодарских школ обвинили в буллинге школьницы из-за цвета волос и проколов. После этого девочка стала сбегать с уроков, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Видеообращение записала мать пострадавшей школьницы. Женщина рассказала, что ее 13-летняя дочь стала сбегать с уроков. Тогда она решила откровенно поговорить со своим ребенком, чтобы выяснить, в чем причина такого поведения.

Оказалось, что подросток столкнулась с жестким буллингом со стороны завуча школы. Она вывела девочку в центр прямо на школьной линейке и при всех отчитала и обсудила ее внешность.

Мать считает такое поведение завуча непозволительным, тем более без присутствия родителей. Она составила официальную жалобу, которую передаст директору школы и в департамент образования региона. Теперь ее дочь хочет перейти на онлайн-образование.

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