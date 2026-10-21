Зиновьева: инфраструктуру 2 индустриальных парков введут в Подмосковье

«В этом году будет точно введена инфраструктура индустриального парка „Ключ“ в Дмитрове, индустриального парка „Союз“ в Жуковском и в Раменском. Эти площадки к концу 2026 года введут свою промышленную инфраструктуру. Это сети, это все необходимые коммуникации и два производственных бокса, которые создают правительство Московской области. И в Жуковском, и в Дмитрове строятся большие форматы лайтиндастриал. В Дмитрове, я думаю, в конце этого года уже будет введен, а в Жуковском план — апрель следующего года», — сказала журналистам Зиновьева.

Она добавила, что на площадки упомянутых технопарков начинают заходить первые резиденты. Они проводят там работы по землеустройству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум «Код роста: технологичный бизнес в России», который проходит в Красногорске. По словам главы региона, он очень рад, что в Подмосковье собрались люди, которые вовлечены в экономику, бизнес и развитие России.

«Мы пригласили вас в Подмосковье еще и для того, чтобы познакомиться с вами, еще раз показать, сказать и самое главное, практически подтвердить заинтересованность новых инвесторов в новых идеях, в умных людях, которые не боятся различных сложностей. Нет бизнеса, который бы не преодолевал разные сложности, и вы, представители малого и среднего бизнеса, для нас важны», — обратился к присутствующим Воробьев.

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