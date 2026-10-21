Трамп: Москва не просила никого в обмен на Хаббарда

Президент США Дональд Трамп поприветствовал освобождение осужденного в РФ американца Стивена (Стефана) Хаббарда. Он отметил, что Москва не просила никого в обмен, сообщает РИА Новости .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин освободил Хаббарда в качестве жеста доброй воли.

Хаббард получил срок за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины. Мосгорсуд приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Он находился под стражей с апреля 2022 года.

Путин во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге отметил, что Хаббард уже освобожден. Он находится в аэропорту Пулково.

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