Мособлводоканал устранил 233 засора на сетях водоотведения за неделю

Бригады Мособлводоканала за прошедшую неделю устранили 233 тампонады на сетях водоотведения. Это крупные спрессованные комки неразлагаемого мусора, которые блокируют движение стоков в трубах большого диаметра.

Для устранения засоров используют каналопромывочные машины: они разбивают плотные жировые и грязевые отложения. Затем илососные машины поднимают на поверхность размытую грязь, ил и посторонние предметы.

«Более 50 водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ежедневно из сетей извлекают десятки килограммов мусора: влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные палочки, тряпки, остатки пищи и даже строительные отходы.

Несвоевременное устранение засоров может привести к подтоплению подвалов многоквартирных домов и выходу стоков на улицы и во дворы. Посторонние предметы также скапливаются на насосных станциях и очистных сооружениях, наматываются на лопасти насосов и вызывают поломки.

Причина засоров — сброс в канализацию неподходящих предметов. Даже небольшое количество влажных салфеток, в том числе с маркировкой «смываемые», способно остановить движение стоков в целом микрорайоне. В отличие от туалетной бумаги, салфетки не растворяются в воде, а собирают жир и мусор. Сохранность коммунальной инфраструктуры зависит и от ответственного обращения жителей с канализацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.