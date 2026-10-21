Незнакомец пытался похитить 9-летнюю девочку из лифта в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который силой тащил девочку из лифта в попытке ее похитить, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Советском проспекте вечером в воскресенье и попал на камеры видеонаблюдения. В кадре запечатлено, как девочка заходит в лифт, а за ней следует незнакомый мужчина.

Они проезжают несколько этажей. Как только двери открываются, мужчина хватает ребенка и силой вытаскивает ее из лифта. Все происходит в безлюдном подъезде.

Девочка до последнего упиралась и кричала, когда ее похищали. На крики и шум выбежали соседи, они же и спугнули мужчину.

Правоохранители схватили 38-летнего подозреваемого во 2-м Рабфаковском переулке. Возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения ребенка.

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