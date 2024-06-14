Минздрав России предлагает внести рак в список профессиональных болезней

Минздрав России предлагает расширить перечень профессиональных заболеваний и внести в него онкологические болезни. Однако, если обновленный перечень будет принят, статистика профзаболеваний по России станет намного хуже, сообщает «Коммерсант» .

В пояснительной записке к постановлению Минздрав России отметил, что в современной медицине необходимо пересмотреть подход к обозначению профзаболеваний. Главный профилактолог ведомства Игорь Бухтияров считает, что в России не до конца исследована «профессиональная» онкология.

По его словам, каждый год выявляют не более 20 случаев таких заболеваний, хотя их должно быть до 10–12 тысяч. Всего к перечню факторов, вызывающих рак, планируется добавить 43 пункта, в том числе солнечное излучение, древесную пыль, сажу, дизельное топливо и так далее.

Расширение этого перечня создаст новые требования к рабочим местам. Установится новый тариф страховых взносов, а у работодателей будет стимул улучшать условия труда. Некоторые эксперты скептически относятся к идее Минздрава. По их мнению, будет сложно определить, какой из вредных факторов повлиял на развитие онкологического заболевания у человека.