Минздрав РФ: вероятность иметь детей у мужчин старше 35 лет уменьшается в 2 раза

Шанс родить живого ребенка от мужчины старше 35 лет в два раза ниже по сравнению с более молодыми отцами. Такая статистика сохраняется даже при процедуре экстракорпорального оплодотворения, сообщает ТАСС .

Такие данные указаны в методических рекомендациях Минздрава РФ по проведению репродуктивной диспансеризации. Ведомство указывает, что вероятность рождения живого ребенка от будущего отца после 35 лет снижается.

В рекомендациях говорится о важности своевременного выявления заболеваний и всесторонней оценки мужского здоровья. Это помогает сохранить репродуктивное здоровье.

В Минздраве России отмечают, что часто бесплодие находят у мужчин, которые не предъявляют каких-либо жалоб со стороны репродуктивной системы.

Ранее россиянам объяснили, что регулярное длительное посещение бани может снизить шансы на отцовство. Такая процедура уменьшает число сперматозоидов до 50%. Минздрав сообщил о планах направлять мужчин, часто посещающих бани, на исследование спермы и консультацию уролога для раннего выявления нарушений.

