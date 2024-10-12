Минздрав разработал проект программы гарантий бесплатной медпомощи на три года

Минздрав подготовил проект программы гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Программа предусматривает увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам на бесплатной основе, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах.

Также предполагается увеличение объемов оказания медпомощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста, на проведение сложных диагностических исследований.

Ранее сообщалось, что в Московской области жителям от 18 до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация. Всего в регионе с начала года диспансеризацию уже прошли более 200 тыс. человек.