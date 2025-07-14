Депутат Мособлдумы обсудил с жителями Люберец вопросы оплаты услуг ЖКХ

На встрече присутствовали представители администрации городского округа Люберцы, ресурсоснабжающих организаций, а также депутатского корпуса.

«Жители обеспокоены завышенными суммами в квитанциях. Во время встречи мы детально разъяснили им порядок начисления. Расчеты все верны. К примеру, за отопление в настоящее время оплата производится по системе 1:12, то есть равными долями в течение всего года по среднемесячным показаниям приборов учета за прошлый год», — пояснил Дмитрий Дениско.

Напомним, в Московской области повсеместно планируется внедрение системы 1:7 — оплата за тепло только в отопительный период. Сейчас она действует в нескольких округах региона.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.