Депутат Мособлдумы обсудил с жителями Люберец вопросы оплаты услуг ЖКХ
Фото - © Администрация г.о. Люберцы
Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско встретился с жителями поселка Томилино городского округа Люберцы. Главная тема — обсуждение тарифов за ЖКУ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На встрече присутствовали представители администрации городского округа Люберцы, ресурсоснабжающих организаций, а также депутатского корпуса.
«Жители обеспокоены завышенными суммами в квитанциях. Во время встречи мы детально разъяснили им порядок начисления. Расчеты все верны. К примеру, за отопление в настоящее время оплата производится по системе 1:12, то есть равными долями в течение всего года по среднемесячным показаниям приборов учета за прошлый год», — пояснил Дмитрий Дениско.
Напомним, в Московской области повсеместно планируется внедрение системы 1:7 — оплата за тепло только в отопительный период. Сейчас она действует в нескольких округах региона.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.