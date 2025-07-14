Электростальцы приняли активное участие в благотворительной акции «Погуляли и домой»

В ходе акции все желающие могли познакомится и прогуляться по аллеям парка с собаками из приюта, а животные получили шанс найти любящих хозяев. Также можно было оказать фонду материальную поддержку и приобрести на память сувениры с хвостатыми любимцами. Акция вызвала живой интерес у посетителей парка всех возрастов.

«Ее главная цель — познакомить людей с собаками из приютов нашего региона, показать, какие они добрые, дружелюбные, контактные. Они очень хорошо социализируются и готовы стать вашими верными друзьями на долгие годы. Сегодня в акции приняли участие пять собак из Ногинского муниципального приюта для животных и одна с частной передержки. Их охотно берут гулять и дети, и взрослые, такое общение очень полезно и для людей, и для наших хвостатых подопечных. Правда, домой пока никого не забрали, но по поводу одной собаки идут переговоры с потенциальными хозяевами. И мы точно знаем, что благодаря нашим акциям удалось привлечь в приюты новых волонтеров, помощь которых всегда востребована. Верю, что благодаря нашей работе мы однажды проснемся в другом мире, где не будет брошенных животных», — рассказала директор БФ «Сень сотен крыльев» Елена Аниховская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.