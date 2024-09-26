Более 200 тыс жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

В Московской области жителям от 18 до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация. Всего в регионе с начала года диспансеризацию уже прошли более 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе такого осмотра женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация уролога, при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Обследование репродуктивного здоровья — важный этап в прохождении диспансеризации. Благодаря такому профосмотру врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.