«Важно для компании»: эксперт объяснила ценность отпусков

Консультант Семенова: отпуск важен не только для сотрудника, но и для компании

Карьерный консультант Оксана Семенова заявила, что беспокоиться об отпусках должны не только сами сотрудники, но и работодатели: качество отдыха работников напрямую влияет на производительность компании.

«Работа без перерывов неизбежно ведет к истощению нервной системы и психическому перенапряжению. Если сотрудник чувствует себя уставшим и подавленным, вряд ли он сможет качественно обслуживать клиентов или эффективно взаимодействовать с коллегами», — сказала специалист в эфире радио Sputnik.

По ее словам, постоянное напряжение может вызвать раздражительность и снижение концентрации внимания, а также ухудшение памяти. Зачастую даже очень опытные сотрудники в такой ситуации перестают показывать хорошие результаты в работе.

Все люди нуждаются в обновлении ресурса, а отдохнувший мозг решает задачи эффективнее и быстрее.