«Важно для компании»: эксперт объяснила ценность отпусков
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Карьерный консультант Оксана Семенова заявила, что беспокоиться об отпусках должны не только сами сотрудники, но и работодатели: качество отдыха работников напрямую влияет на производительность компании.
«Работа без перерывов неизбежно ведет к истощению нервной системы и психическому перенапряжению. Если сотрудник чувствует себя уставшим и подавленным, вряд ли он сможет качественно обслуживать клиентов или эффективно взаимодействовать с коллегами», — сказала специалист в эфире радио Sputnik.
По ее словам, постоянное напряжение может вызвать раздражительность и снижение концентрации внимания, а также ухудшение памяти. Зачастую даже очень опытные сотрудники в такой ситуации перестают показывать хорошие результаты в работе.
Все люди нуждаются в обновлении ресурса, а отдохнувший мозг решает задачи эффективнее и быстрее.