Минздрав Подмосковья рассказал о рисках рака полости рта

Онкологические пациенты в Подмосковье во время лечения могут сталкиваться с осложнениями в полости рта, включая воспаления, ксеростомию и некроз тканей. О возможных рисках и мерах профилактики рассказала главный врач областной стоматологической поликлиники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Во время противоопухолевого лечения и после операций у пациентов нередко возникают проблемы в полости рта. Снижается гигиена, появляется кровоточивость десен, формируются пародонтальные карманы — пространство между десной и корнем зуба. Меняется микрофлора, развивается кандидоз.

Химио- и лучевая терапия могут повреждать слюнные железы, вызывая сухость во рту — ксеростомию. Снижение слюноотделения и ослабление иммунитета повышают риск кариеса и деминерализации эмали. Самым тяжелым осложнением считается некроз — необратимая гибель участка ткани. Он может проявляться очагом почерневшей слизистой с серо-черным налетом, болезненными краями и выраженным запахом.

«Если у вас диагностировано онкозаболевание и вы заметили какие-либо изменения с зубами, следует обратиться к стоматологу, который подберет индивидуальный план ухода с учетом особенностей. Если нужно посетить стоматолога во время химиотерапии, рекомендуется уведомить об этом врача-онколога», — рассказала главный врач стоматологической поликлиники Московской области Мрина Сойхер.

Жители региона могут бесплатно пройти онкоскрининг полости рта с помощью аутофлуоресцентного стоматоскопа во время приема у стоматолога. Записаться в поликлинику по месту прикрепления можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.