Минздрав Подмосковья объяснил, как общаться с тяжелобольными близкими

Психологи объяснили, почему тяжелобольные могут возвращаться к детским моделям поведения и как близким сохранить баланс между заботой и контролем, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тяжелый диагноз может изменить поведение человека: одни отказываются от лекарств и рекомендаций врача, другие стремятся сохранить самостоятельность. Психологи называют возвращение к детским моделям поведения регрессией — защитным механизмом в ситуации страха и потери контроля. За капризами могут стоять страх боли, беспомощности и смерти, гнев или желание контролировать хотя бы мелочи.

Родственникам важно найти баланс: жесткие указания лишают больного права голоса, а отсутствие внимания к лечению может привести к его срыву и ухудшению состояния. Чрезмерная опека также ограничивает самостоятельность человека — возможность решать, что есть, с кем общаться, и нести ответственность за свою жизнь.

«Если поведение становится опасным — человек отказывается от еды, не принимает жизненно важные препараты, проявляет агрессию — это повод обратиться к врачу или психологу. В Московской области работают школы паллиативного пациента, где родственников учат, в том числе тому, как выстраивать общение с тяжелобольным», — прокомментировала главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко.

Вопросы об оказании паллиативной помощи в регионе можно задать на круглосуточной горячей линии координационного центра паллиативной медицинской помощи по номеру +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.