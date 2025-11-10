Минимум 2 литра в день: нутрициолог развеяла миф о ежедневной норме воды

Популярный совет пить два литра воды в день, укрепившийся в обществе, нельзя считать универсальным. История про 8 стаканов воды родилась не в научных кругах, а во время запуска новой упаковки минеральной воды, сообщила РИАМО нутрициолог Марина Косенкова.

«Так совпало, что два литра — это как раз восемь стаканов. Эту цифру подхватили маркетологи, и вскоре весь мир начал считать ее нормой. Но к медицине это не имеет никакого отношения», — рассказала Косенкова.

Она подчеркнула, что на деле все гораздо сложнее. Кому-то хватает 1,5 литров, а кому-то нужно 3 или даже больше. Все зависит от массы тела, климата, питания, физической активности и даже возраста. В среднем норму можно рассчитать по формуле: от 30 до 50 миллилитров воды на 1 кг веса. То есть человек весом 60 кг может спокойно ограничиться двумя литрами, но и это не догма.

«Главное правило простое. Пейте, когда хочется. Проблема в том, что многие разучились слышать сигналы своего организма. Кто-то путает жажду с голодом, кто-то просто не привык пить воду без повода. Поэтому, пока не восстановите контакт с собой, можно держать в уме примерную норму, но без фанатизма», — отметила нутрициолог.

По ее словам, на потребность в воде влияют и привычки. Если человек живет в жарком климате, активно тренируется или часто пьет кофе, воды нужно больше. Соленая, острая или сладкая пища тоже усиливает жажду. А вот те, кто питается в основном растительными продуктами, могут пить меньше, ведь фрукты и овощи уже содержат влагу.

Что будет от переизбытка воды?

Во время беременности или грудного вскармливания вода особенно важна, но и тут есть нюанс. Пить нужно равномерно в течение дня, а не заливать в себя литрами перед сном, иначе не избежать отеков и излишней нагрузки на почки. При простудах, температуре, кишечных инфекциях или диабете организм теряет много жидкости, и в этот период воду лучше не ограничивать.

Слишком усердные любители воды тоже рискуют. Переизбыток воды разбавляет кровь, перегружает сердце и почки. А постоянные ночные походы в туалет сбивают сон и циркадные ритмы. С возрастом чувство жажды притупляется, пожилые люди часто просто не чувствуют, что организм обезвожен. А у детей и подростков, наоборот, потребность в воде выше. Они растут, двигаются больше, поэтому пить им нужно чаще.

Никаких магических двух литров не существует. Нужно прислушиваться к своему телу. Кстати, ориентироваться можно по цвету мочи. Если она светлая, значит, жидкости организму достаточно, если темная, то пора попить, заключила Косенкова.

