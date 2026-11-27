Врачи Луховицкой больницы 26 ноября провели для старшеклассников мастер-класс по оказанию неотложной помощи. Занятие стало частью межмуниципальной профориентационной встречи в Луховицкой школе №1, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мероприятие «Есть такая профессия — Родину защищать — жизни спасать» объединило более 300 учеников 9–11 классов из Луховицкого, Зарайского и Серебряно-Прудского округов. Встречу посвятили профориентации в военно-медицинской сфере. Перед школьниками выступили представители Луховицкой больницы, МЧС, спасатели Мособлпожспаса, сотрудники ОМВД и другие специалисты.

«Особый акцент на мероприятии при общении с подростками был сделан на выборе профессий, связанных с медициной», — сказал заведующий централизованным отделением медико-санитарной помощи на дому Луховицкой больницы Антон Минаев.

Врач объяснил алгоритм действий при асфиксии — удушье, показал приемы Геймлиха и другие методы спасения. Школьники отработали навыки на манекене под его руководством. Минаев подчеркнул, что умение вовремя оказать помощь при несчастном случае может спасти жизнь независимо от профессии человека.

Организаторы отметили, что такие встречи знакомят подростков с профессиями врача, спасателя и полицейского и формируют культуру безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.