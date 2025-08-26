Матку надо беречь: когда женщине срочно нужно обратиться к онкогинекологу

Онкогинеколог: рак матки и яичников все чаще выявляют у молодых девушек

Позднее выявление злокачественных новообразований женской репродуктивной системы — распространенная тенденция среди россиянок. Сейчас, как и лет пять-семь назад, рак шейки матки и яичников по-прежнему выявляют на II или III стадии, причем не только у 50–60-летних женщин, но и молодых пациенток. Об этом РИАМО сообщил врач-онкогинеколог «СМ-Клиника» Иван Комар.

Врач посоветовал россиянкам внимательнее относиться к своему здоровью, обращая внимание даже на самые незначительные симптомы недомогания.

«Большинство женщин, у которых диагноз поставлен на поздних стадиях, а среди них есть и мои пациентки, — это женщины, которые долго игнорировали первые признаки опасного заболевания. Они либо не знали, что это тот самый „сигнал“, либо откладывали визит к врачу, объясняя симптомы усталостью или возрастными изменениями», — говорит эксперт.

По его словам, первичная симптоматика может быть стертой и неспецифичной, но именно она должна стать поводом посетить врача.

Опасные признаки

В первую очередь пациенток должны насторожить внезапные мажущие или обильные кровянистые выделения, которые не связаны с менструальным циклом. Такая патология может быть ранним симптомом рака эндометрия матки.

Онкогинеколог также обратил внимание на характер влагалищных выделений. Резкий, неприятный запах, изменение объема и цвета выделений (чаще всего это густая, коричневатая, серозно-кровянистая слизь) — все это указывает на воспалительный или даже опухолевый процесс в шейке или эндометрии матки.

Постоянные тянущие боли внизу живота — еще один признак, по которому можно заподозрить развитие онкологического процесса в женских половых органах. Сдавливание мочевого пузыря, прямой кишки, вздутие живота или болезненные ощущения в области малого таза могут свидетельствовать об активном росте опухоли.

Некоторые женщины считают болезненные ощущения во время полового акта нормальным состоянием. Однако, по мнению Комара, это далеко не норма, особенно, если болевой синдром сопровождается кровянистыми выделениями. В такой ситуации требуется незамедлительная помощь специалиста и комплексное обследование.

Резкая потеря веса более чем на 4–5 кг за короткий период времени без диеты и повышенной физической активности, полная потеря аппетита иногда могут быть связаны с опухолевым процессом в яичниках.

«Опасность таких симптомов — в их повседневной маскировке. Женщина может радоваться неожиданному похудению или объяснять тошноту обычным стрессом на работе. Однако это может быть началом разрушительных процессов в женском организме, вызванных именно ростом раковой опухоли», — добавил Комар.

Предраковое состояние

Современная онкогинекология все чаще сталкивается с проявлениями предраковых состояний у молодых и физически активных женщин. Дисплазия шейки матки (появление атипичных клеток), гиперплазия эндометрия (разрастание внутреннего слоя матки), изменения в яичниках — эти патологии развиваются незаметно, длительное время, а главное, у пациенток, не пересекших 35-летний рубеж.

«Мы фиксируем случаи дисплазии и даже начальных стадий онкопроцесса у совсем еще молодых женщин. Часто речь идет о плановом осмотре, на который пациентка пришла „на всякий случай“. И именно этот „случай“ помогает женщине спасти жизнь», — отметил онкогинеколог.

Регулярная диагностика и осмотры в кабинете врача являются проверенным способом избежать развития опасных последствий для здоровья. Трансвагинальное УЗИ, ПАП-тест, анализы на онкомаркеры — все эти обследования не займут у женщины много времени, но могут повлиять на успешный исход лечения.