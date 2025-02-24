Мастер-класс показали юным пациентам онкодиспансера Подмосковья к 23 февраля

Каждый ребенок, независимо от обстоятельств, заслуживает немного волшебства и радости в своей жизни. Особенно это важно для тех, кто сталкивается с серьезными испытаниями. В честь Дня защитника Отечества волонтеры организовали особенное мероприятие для маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера — творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигурок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Эта инициатива стала частью более широкой программы поддержки детей, проходящих лечение в диспансере. Волонтеры объединили усилия, чтобы подарить детям незабываемые моменты творчества и отвлечь их от будничных забот. В конце мастер-класса каждый участник получил возможность забрать свою раскрашенную фигурку домой. Эти небольшие произведения искусства стали символом силы духа и напоминанием о том, что даже в сложные времена можно находить радость в простых вещах», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Этот день стал ярким примером того, как объединенные усилия людей могут принести свет в жизни тех, кто в этом особенно нуждается. Творческий мастер-класс оставил неизгладимый след в сердцах маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера, подарив им веру в лучшее будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.