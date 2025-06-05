Массовое ожирение россиян: как лишний вес наносит удары по здоровью

Квалифицированные медицинские эксперты бьют тревогу из-за массового ожирения россиян. Даже незначительный избыток веса может спровоцировать возникновение серьезных проблем со здоровьем. Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федорова сообщила РИАМО, какие отметки в окружности талии являются критичными для женщин и мужчин.

Федорова отметила, что, согласно критериям ВОЗ, об избыточном весе говорят, когда индекс массы тела (ИМТ) превышает 25, а об ожирении — когда этот показатель достигает 30. Однако врачи все чаще обращают внимание на другой важный параметр — окружность талии. Для женщин критической отметкой считаются 80 см, для мужчин — 94 см.

«Превышение этих значений в разы увеличивает риск развития метаболического синдрома. Статистика показывает пугающую динамику: если в 1990-х годах проблема ожирения в России только начинала проявляться, то сегодня она приобрела характер эпидемии. Исследования показывают, что с 2012 года рост числа людей с ожирением продолжается в основном за счет возрастного набора веса. Особенно уязвимыми оказались женщины: среди них избыточный вес встречается у 67% против 62% у мужчин», — рассказала эндокринолог.

Современный рацион россиянина претерпел изменения, в нем стало слишком много «пустых» калорий с избыточным сахаром и трансжирами. Продукты глубокой переработки постепенно вытесняют богатую овощами и крупами традиционную русскую кухню — таково влияние глобализации пищевых предпочтений.

Эндокринолог считает, что эффективным шагом к оздоровлению питания стало введение акциза на газировку с сахаром в 2023 году, но для достижения ощутимых результатов потребуется проводить последовательную работу в этом направлении на протяжении минимум 5-6 лет.