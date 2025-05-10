Mash: Светлане Немоляевой провели операцию по восстановлению ритма сердца

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Народной артистке России Светлане Немоляевой провели операцию по восстановлению ритма сердца. Актриса последние 10 лет страдает от кардиопроблем, сообщает Mash .

Светлану Владимировну госпитализировали в среднетяжелом состоянии. С 2015 года 88-летняя Немоляева периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

На днях актрисе провели криобаллонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы и стабилизировали состояние. Через три дня пациентку выписали из медучреждения. Кардиологи рекомендуют Немоляевой регулярные осмотры, контроль нагрузок и заботу о здоровье.

При этом, несмотря на ухудшение состояния в последние месяцы, Немоляева не покидала сцену и давала спектакли в театре.

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