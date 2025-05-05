В Петербурге приостановили показы спектаклей с Михаилом Боярским до конца сезона

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге до конца сезона приостановили показы спектакля «В этом милом старом доме» с актером Михаилом Боярским, сообщает пресс-служба театра.

Причиной приостановки показов спектакля стали врачи, которые рекомендовали 75-летнему народному артисту РСФСР не выходить на сцену в ближайшее время.

«Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на „паузу“», — говорится в сообщении.

Так, 9 и 25 мая, 3 и 25 июня, 2 и 13 июля на сцене Театра имени Ленсовета пройдут показы других спектаклей.

Ранее актер Михаил Боярский травмировался во время спектакля в Театре им. Ленсовета, упав с высоты около 3 метров. В результате артисту потребовалась медицинская помощь. Предварительно, Боярский мог сломать грудные позвонки.