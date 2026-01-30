Малышева осудила отказ пациентки с раком от лечения по совету психолога

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева резко раскритиковала пациентку с раком груди, которая отказалась от медицинского лечения по совету психолога, сообщает «Царьград» .

В эфире программы «Жить здорово!» между Еленой Малышевой и зрительницей разгорелся спор. Женщина рассказала, что после диагноза «рак груди» не стала проходить специальную терапию, а обратилась к психологу. По словам пациентки, специалист объяснил, что болезнь возникла из-за обид на бывшего и нынешнего мужей, и посоветовал «отпустить негативные эмоции» для выздоровления.

Елена Малышева резко осудила такой подход к лечению.

«Ей психолог, представляете, насколько замутил мозг?» — заявила врач.

Она подчеркнула, что онкологические заболевания требуют профессионального медицинского вмешательства, а не замены терапии работой с эмоциями.

Малышева призвала женщину немедленно начать лечение у специалистов и не отказываться от медицинской помощи при онкологии.

