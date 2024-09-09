Маликов: негативные изменения от наркотиков начинаются с первого употребления

Наркотики — это разрушение всей человеческой расы. Нет слабых и сильных запрещенных веществ, все они пагубно влияют на здоровье человека, разрушая организм внутренне и внешне, заявил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

«Первое время может не так заметны эти „разрушения“, но негативные изменения начинаются с самого первого употребления», — высказался парламентарий.

Депутат отметил, что наркотики влияют на легкие, сердце, систему пищеварения и ЖКТ, опорно-двигательный аппарат, нервную систему и психику. Кроме того, массовое употребление запрещенных веществ приводит к воровству, грабежам, убийствам.

«Соответственно, растет уровень преступности. Напомню, что согласно ст. 40 Федерального закона РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ „О наркотических средствах и психотропных веществах“ потребление наркотиков и психотропных веществ запрещено на всей территории Российской Федерации», — добавил депутат.

Парламентарий рекомендует вести правильный образ жизни. Важно следить за здоровьем, избегать употребления алкоголя, табака, больше двигаться.

«И, конечно же, не употреблять наркотики. Запомните, нет слабых наркотиков, или к которым нет привыкания. Все эти психоактивные вещества опасны для вашего здоровья», — заключил Маликов.