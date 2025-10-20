Мальчики превратятся* в девочек? Названа неожиданная опасность соевого мяса

Соевое мясо в популярных снеках из Китая содержит фитоэстроген, который нарушает у мальчиков-подростков гормональный фон, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

Среди подростков набирают популярность пряные ароматные снеки из Поднебесной. Российскую молодежь соевое мясо со специями привлекло своей остротой и необычным внешним видом.

Следом за популярностью пошли челленджи: что будет, если съесть много таких «вкусняшек», что, если есть только их целый день? Вместе с ответом пришло нарушение пищеварения в виде диареи, тошноты и прочих неприятностей, и забегов в туалет. Диетолог Соломатина отметила, что это лишь видимая часть проблем.

«Соя, помимо разных полезных веществ, содержит фитоэстроген — предшественник женских половых гормонов. В момент, когда из мальчика формируется мужчина, — подкинуть женских гормонов — и его гормональный фон нарушится. И у девочек тоже», — объяснила Соломатина.

Она добавила, что в таких снеках может быть использовано рапсовое, подсолнечное и соевое масло, которое содержит омега-6 кислоты. Они могут вызывать воспаления, провоцирующие иммунную систему. По словам Соломатиной, в том числе могут быть воспаления в головном мозге.

«Нарушается передача импульсов от тела в головной мозг, они неправильно трактуются. Это происходит даже на уровне вегетативной нервной системы, что может проявляться в виде гиперактивности и депрессивных состояний, также — сбоя гормонов, тех же самых гормонов стресса», — отметила диетолог.

